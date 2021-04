La Gazzetta dello Sport: "Draghi riapre gli stadi. Le regole dell'Europeo per mille tifosi"

"Draghi riapre gli stadi. Le regole dell'Europeo per mille tifosi" scrive La Gazzetta dello Sport. Dal 1° maggio, nelle zone gialle, pubblico negli stadi e nei palazzetti. Si discute di un possibile pass vaccinale, come per l'Europeo. Come si entrerà allo stadio? Potrebbe essere necessario il vaccino, un tampone a pochi giorni dall'evento e l'aver contratto e superato il Covid. Ma sarà il Cts a dire l'ultima parola. La regola sulla zona gialla potrebbe anche creare qualche malumore tra i club che potrebbero comunque approfittare della prima riapertura per far tornare allo stadio partner e sponsor commerciali, come accaduto già in passato.