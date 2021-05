La Gazzetta dello Sport: "Il Milan come al luna park. Torino, la testa era già allo Spezia"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio alla roboante vittoria del Milan in casa del Toro per 7-0: "Il Milan come al luna park. Torino, la testa era già allo Spezia". Turnover per Nicola ma il tecnico non pensava certo di assistere a un ko storico. Grandissima prova del Milan che vincendo domenica prossima con il Cagliari potrebbe già festeggiare l'ingresso in Champions. Non c'è stata storia "a un certo punto è apparso di assistere a quei tiri al bersaglio al luna park" scrive la Rosea. Per il Toro invece la possibilità di riscatto nel delicato match salvezza contro lo Spezia.