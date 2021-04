La Gazzetta dello Sport: "Il piano Juve per Aguero è legato all'addio di Dybala"

La Gazzetta dello Sport svela le mosse di mercato della Juve: "Il piano Juve per Aguero è legato all'addio di Dybala", scrive il quotidiano. L'eventuale arrivo del Kun Aguero sembra essere inevitabilmente legato al destino di Paulo Dybala. La Juve è in prima fila per l'ingaggio del Kun a costo zero ma Barcellona e PSG premono. Il presidente Laporta vuole fare di tutto per trattenere Messi e potrebbe fare uno sforzo per ingaggiare l'amico di Leo. L'avventura di Dybala alla Juve, visto il contratto in scadenza nel 2022, sembra essere arrivata ai titoli di coda. La candidatura di Aguero merita grande considerazione, con i bianconeri che potrebbero addirittura risparmiare sull'ingaggio grazie al Decreto Crescita: il rinnovo di Dybala verrebbe a costare 20 milioni al lordo, l'ingaggio di Aguero, sempre 10 netti, 'solo' 15 al lordo.