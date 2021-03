La Gazzetta dello Sport: "Inter, da turista ad asso Scudetto: Eriksen promosso dal prof Conte"

vedi letture

Christian Eriksen ha imparato la lezione di Conte: si è "italianizzato", in campo e fuori, e ha messo radici su un terreno che pareva franoso. La nuova versione del danese, sottolinea La Gazzetta dello Sport, viene da lontano: la sua è stata una crescita lenta, quasi impercettibile, ma costante. E pensare che nel mercato di gennaio, quando era ancora un turista spaesato finito per caso in zona San Siro, l'Inter aveva provato a cederlo proprio perché, apparentemente, non era funzionale al calcio intenso del suo allenatore. Oggi lo scenario si è capovolto, anche grazie alla capacità di Eriksen e Conte di fare necessità virtù.