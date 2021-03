La Gazzetta dello Sport intervista Sacchi: "Muriel pronto per l'Inter, però..."

vedi letture

E' notizia di ieri, emersa da La Gazzetta dello Sport, quella riguardante l'interesse dell'Inter per Luis Muriel, autore di un'altra grande stagione all'Atalanta. E proprio la Rosea ne ha parlato con Arrigo Sacchi, uno che di campioni se ne intende per davvero, e nel titolo il quotidiano scrive così: "Sacchi: 'Muriel pronto per l'Inter, però...'", facendo intuire che ci siano delle controindicazioni nell'affare per il colombiano.