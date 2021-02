La Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter, la qualificazione vale più della finale"

"Juve-Inter, la qualificazione vale più della finale", titola stamane La Gazzetta dello Sport. La Juve deve difendere il 2-1 di San Siro per guadagnarsi la finale di Coppa Italia. Ci sono buone ragioni per credere che anche stasera Pirlo indosserà la Gibaud tattica. Al contrario, Conte è condannato all’attacco per ribaltare il destino, e Lukaku, assente all’andata e mai in gol contro la Juve da quando è in Italia, scatenerà l’arrembaggio con l’amico Lautaro. La qualificazione vale molto di più della finale. Una prova di forza ricadrebbe a cascata sulla corsa scudetto. Un secondo trofeo, dopo la Supercoppa, rafforzerebbe la credibilità del debuttante Pirlo, anche agli occhi di spogliatoio e proprietà, dopo le due coppe perse da Sarri nella stagione scorsa. Una seconda finale raggiunta, dopo quella di Europa League, darebbe all’Inter di Conte la sensazione di essere sulla soglia di un futuro vincente.