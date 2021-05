La Gazzetta dello Sport: "Lautaro chiede scusa a Conte. Poi vino e asado per suggellare la pace"

"Sul ring è finita pari. Ma l'incontro vero c'era stato prima". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sintetizza così lo scontro tra Lautaro e Conte, subito rientrato l'indomani ad Appiano, dove l'argentino è arrivato alla buon'ora, ha cercato l'allenatore e ha chiesto scusa. Il tecnico - ricostruisce la rosea - ha sorriso, l'ha abbracciato e gli ha spiegato un concetto piuttosto semplice: io non guardo quanti minuti gioca un mio calciatore, ma come gioca. Alla Pinetina c'è aria di festa - assicura il quotidiano - e le tensioni con la società rimangono fuori dal centro sportivo: per suggellare la pace, Lautaro ha organizzato un asado, cucinando per tutto il gruppo insieme a Vecino e Hakimi.