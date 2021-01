La Gazzetta dello Sport: "Lukaku è il vaccino di un'Inter che si complica la vita da sola"

L'Inter si trascina fino ai tempi supplementari, dopo aver fallito diverse occasioni, e manda al tappeto la Fiorentina al centodiciannovesimo grazie al suo uomo più decisivo: "Romelu Lukaku è la medicina per salvare la squadra di Conte - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -, che ha una innata capacità di complicarsi la vita: a Firenze i nerazzurri hanno infatti strappato, con un surplus inutile di fatica e agitazione, quello che avrebbero potuto raccogliere in tranquillità". Una volta sbloccato il match, sarebbe bastato centrare la porta da un metro per mettere in ghiaccio il risultato: "E invece - prosegue il quotidiano - quel sommarsi di gol divorati e regali sparsi ai rivali è un pericoloso trend". Anche perché domenica c'è la Juve, e all'Inter occorrerà molto più cinismo. La giornata di ieri, peraltro, non ha diradato i dubbi su Eriksen e Sensi. Poco convincente nel ruolo di play il danese, e nuovo infortunio nel riscaldamento per l'ex Sassuolo: "Per entrambi i centrocampisti - chiosa la rosea - si cerca con ansia una cura efficace, in campo e fuori, per tutto il resto invece basta il vaccino Lukaku".