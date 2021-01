La Gazzetta dello Sport: "Milan, Calhanoglu sogna il recupero lampo. Altrimenti c'è Mandzukic"

vedi letture

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della trasferta di Bologna: Bennacer e Mandzukic sono praticamente recuperati, e c'è una speranza (seppur ridotta) che possa aggregarsi anche Calhanoglu. Quello del turco sarebbe un recupero lampo: "La positività al Covid è stata annunciata il 17 gennaio - scrive La Gazzetta dello Sport -, i tempi tecnici per negativizzarsi ci sarebbero e Hakan a casa ha continuato ad allenarsi". Ad oggi si tratta di una semplice speranza: non dovesse farcela, per la trequarti si aprirebbe un ballottaggio tra Leao, Mandzukic, Krunic e Daniel Maldini.