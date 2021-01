La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Gattuso sfida De Laurentiis. Il rinnovo ora è escluso"

"Napoli, Gattuso sfida De Laurentiis. Il rinnovo ora è escluso" scrive La Gazzetta dello Sport in merito al futuro del tecnico azzurro. Non si sa come finirà la stagione ma il rinnovo tra le parti è da escludere. Che ADL e Rino fossero separati in casa si sapeva da giorni, ora la cosa è stata sancita ufficialmente. Il Napoli è in corsa su tre fronti, se vincesse il recupero con la Juve sarebbe terzo in classifica, dunque in zona Champions, che è l'obiettivo dichiarato e per tutto questo Gattuso non riesce a capire perché si discuta di lui come un tecnico che debba dimettersi o comunque precario. Gattuso da allenatore le responsabilità sulla gestione se l’è sempre prese tutte. Sa benissimo che ancora non funzionano equilibri più mentali che tattici, ma che solo il lavoro intenso può supplire a queste carenze. L'ex Milan è persona trasparente che vuole chiarezza. Per questo Rino ha “sfidato” il suo presidente. Perché “sente” unita la squadra e non crede alle voci “filtrate” di esoneri. Rino fra i maestri ha sempre messo in testa Marcello Lippi. Al tecnico, prima del Mondiale 2006, furono chieste le dimissioni e sappiamo come è andata a finire. In cuor suo Rino spera di ripetere qualcosa di simile. Alla fine ringraziando e salutando. Se ci riuscisse, per assurdo, il più contento sarebbe lo “sfidato” De Laurentiis.