La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo prigioniero del contratto. Con la Juve fino alla fine"

Spazio al futuro di CR7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Ronaldo prigioniero del contratto. Con la Juve fino alla fine" scrive la Rosea. Cosa ne sarà di Cristiano? Anche lui è finito sotto accusa dopo il ko europeo della Juve. Dal clan filtra il pensiero che questa squadra non sia alla sua altezza ma non è semplice trovare una soluzione visti i costi dell'affare. Sul piano commerciale ci sono pochi dubbi, sul punto di vista dei benefici in campo, la Juve non ha fatto l'upgrade sperato in Coppa. Ma al momento i dubbi sul futuro sono tanti, andare avanti insieme sembra essere la soluzione, almeno sin qui, più probabile.