La Nazione: "Fiorentina, allarme blackout. Troppi gol subiti nei minuti finali"

vedi letture

"Fiorentina, allarme blackout. Troppi gol subiti nei minuti finali", si legge stamane su La Nazione. E' una questione di testa, di mentalità e di concentrazione. Sono otto le gare in cui la Fiorentina ha subito una rete negli ultimi dieci minuti, sette in campionato e una in Coppa Italia. Tanto sotto la gestione Iachini quanto sotto quella Prandelli. Diversi punti lasciati per strada in campionato ed una qualificazione gettata in Coppa Italia. Oggi con i sette punti persi la Fiorentina sarebbe a 32, a sole otto lunghezze dall'obiettivo salvezza, che resta la stella polare da seguire, a partire dalla Roma di domani.