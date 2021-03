La Nazione: "Fiorentina, ansia da scontri diretti. La salvezza si decide in trasferta"

La Nazione, in edicola, scrive che gli scontri diretti che valgono la salvezza per la Fiorentina sono in arrivo tutti in trasferta. I viola infatti dovranno vedersela, dopo Benevento, con Genoa, Bologna e Cagliari. E all'ultima giornata il Crotone. La scalata per evitare il tracollo è una salita dove personalità, coraggio e determinazione dovranno andare di pari passo con la miglior condizione atletica e un assetto tattico da squadra di prima fascia. L'incrocio di Benevento potrebbe essere la chiave giusta per affrontare al meglio gli impegni successivi.