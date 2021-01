La Nazione: "Fiorentina, Kouamé via solo per 20 milioni. Gervinho il sostituto?"

La Nazione scrive: "Fiorentina, Kouamé via solo per 20 milioni. Gervinho il sostituto?". Vista l'impossibilità di arrivare a Sam Lammers dell'Atalanta, secondo il quotidiano la Fiorentina sarebbe tornata a pensare a Gervinho come sostituto di Kouamé, cercato con insistenza dal Torino (i viola chiedono 20 milioni). Non sarà facile però convincere il Parma a cedere l'ivoriano, soprattutto ora che Roberto D'Aversa è tornato sulla panchina degli emiliani e può sfruttare al meglio le caratteristiche dell'attaccante.