La Nazione: "Fiorentina, Ribery tentato dal rinnovo ma sono tanti i nodi da sciogliere"

Ribery non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio e - secondo La Nazione - esiste la possibilità concreta che il suo contratto con la Fiorentina venga prolungato di un anno. A condizioni economiche diverse da quelle attuali, precisa il quotidiano, e passando per faccia a faccia approfondito con il club. Sono però diversi i dubbi che affliggono l'ex Bayern, a partire dal percorso di crescita della squadra, passando per la lontananza della famiglia, fino ad arrivare alla chiarezza degli obiettivi. Anche perché, a dispetto dell'ambizione iniziale, la Fiorentina si è ritrovata a battagliare per la salvezza per due anni consecutivi. Restano poi altri due aspetti: quello relativo al nuovo allenatore, che dovrà essere in grado di gestirlo ("come un oggetto di lusso"), e quello economico, perché Ribery non potrà pretendere ancora quattro milioni netti a stagione.