La Nazione: "Fiorentina, rischio alibi nello spogliatoio. Società pronta alla prova di forza"

Secondo La Nazione, il rischio in casa Fiorentina può essere quello di perdere la bussola e quindi l'orientamento quando mancano 10 partita e la Serie B è a 7 punti: il quarto allenatore in venti mesi è anche il secondo della serie commissiana, il quale dovrà dimostrare tutta la propria forza con un intervento così che nello spogliatoio non ci siano equivoci, alibi, comportamenti di comodo, scioperi mentali innescati dalle valigie già pronte. Parecchie volte una mano forte non è stata in grado di dirigere il gruppo, orientarlo, a volte anche punirlo: il club deve ricordare che la prospettiva di giocare altrove potrà sfumare in caso di retrocessione. L'unico bene comune - si legge - si chiama salvezza. Ora Iachini sembra il tecnico ideale per carenare i fianchi dei viola e prepararli alle sportellate che li aspettano.