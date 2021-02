La Repubblica: "Diritti TV, vicino l'ok a DAZN. Ma solo metà degli italiani ha una linea all'altezza"

"Diritti TV, vicino l'ok a DAZN. Ma solo metà degli italiani ha una linea all'altezza". Questo il titolo che La Repubblica utilizza in edicola nell'edizione odierna. Almeno 11 società, più probabilmente 12, sono decise ad accettare l'offerta da 840 milioni, ma servono 14 voti. La strada pare tracciata, ma difficile che arrivino subito. Il campionato sarebbe trasmesso tutto via smart tv, pc, tablet, smartphone. Il fronte favorevole all'accordo con Sky fa presente che a settembre 2020 bel 6 delle 17,86 milioni di reti domestiche erano inadeguate alla trasmissione e solo il 44% delle famiglie avrebbe una linea in grado di reggere la visione del calcio. Il timore è che il calcio diventi una killer application per convincere gli utenti a passare alla fibra e, per questo, si vuole conoscere i termini dell'accordo DAZN-Tim se esiste (quest'ultimi smentiscono categoricamente).