La Repubblica: "Ora gli Azzurri si inginocchiano ma solo un po'"

"Ora gli Azzurri si inginocchiano ma solo un po'" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. Focus sulla scelta dell'Italia di non inginocchiarsi per il Black Lives Matter, ma di farlo solo per rispetto nei confronti dell'altra squadra, se deciderà di farlo. L'Austria ha scelto di non farlo e gli Azzurri non si sono inginocchiati. Il Belgio dovrebbe inginocchiarsi e la Nazionale del Mancio dovrebbe inginocchiarsi.