La Stampa: "Buffon in trionfo e Pirlo sommerso d'abbracci. La Juve danza con la Coppa"

La finale di Coppa Italia è finita con Buffon portato in trionfo, Pirlo sommerso d'abbracci e la Juventus a danzare sotto la curva: "Passi emozionanti verso la normalità", commenta oggi La Stampa. È stata soprattutto la notte del ritorno allo stadio dei tifosi, emotivamente divisi, come in ogni finale: felici i bianconeri, consolati dal secondo trofeo di una stagione travagliata, e tristi i nerazzurri, che speravano in un titolo per coronare un'ascesa magnifica. L'ha decisa Chiesa, "il Re Mida" di una squadra che è stata in grado di far valere il maggior lignaggio. Ora la Juve è attesa dall'ultima fatica, quella più importante: ironia del destino, sarà proprio l'Atalanta l'arbitro del destino bianconero.