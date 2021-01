La Stampa: "Cessione Inter: nerazzurri a BC Partners ben prima del finale di stagione"

In casa Inter, in mezzo alle vicende di campo, continua a tenere banco l'aspetto societario: potrebbe concludersi più velocemente del previsto la trattativa per il passaggio della maggioranza delle quote da Suning al fondo inglese BC Partners: "La componente cinese - si legge su La Stampa - potrebbe restare al massimo con il 31% di Lion Rock Capital. La fumata bianca potrebbe arrivare ben prima della fine della stagione", assicura il quotidiano.