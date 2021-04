La Stampa: "Champions, tutto di nuovo in discussione. La Uefa può cambiare gli equilibri"

E adesso torna tutto in discussione. La Stampa si sofferma sul futuro del calcio europeo: "Champions, tutto di nuovo in discussione. La Uefa può cambiare gli equilibri" scrive in merito il quotidiano. Karl-Erik Nillson della federazione svedese fa sapere che i club ribelli potrebbero essere puniti. La nuova Champions avrà 36 squadre con 2 wild card per merito storico, ma ora questo suona come un regalo a chi ha cercato altre strade. Un sistema di fondi è allo studio per cercare di aumentare il montepremi e le cifre che circolano non sarebbero poi tanto lontane da quelle della Superlega. E domani ci sarà un nuovo giorno zero con l'Esecutivo Uefa: un giorno per voltare pagina e per ripartire.