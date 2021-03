La Stampa: "Chiesa deve riaccendere la luce azzurra. A rischio il posto da titolare con l'Italia"

vedi letture

Secondo La Stampa, il fattore Nazionale restituirà al derby di Torino umori diversi perché diversa è stata, o sarà, la sorte dei sette interpreti, o possibili tali, del duello. Belotti è uscito un po' malconcio nella notte di Sofia, la caviglia gli fa male ma ha saputo gestire la pressione di essere indicato come rigorista della squadra azzurra in assenza di Jorginho. Chiesa invece deve ridare, magari già da domani in Lituania, luce al suo giovane cammino dopo la spenta prestazione a Sofia. Per lui non è in discussione l'Europeo, ma può diventarlo il ruolo da titolare: nella sua stessa zona c'è Bernardeschi, chiamato a confermare il passo. Il derby azzurro è anche quello di Sirigu, domani sera possibile titolare al posto di Donnarumma.