La Stampa: "Firenze toglie, Firenze dà. L'Inter ritrova il primato in classifica"

vedi letture

Firenze toglie, Firenze dà. Raggiunta al 92' da Vlahovic il 15 dicembre 2019 l'Inter aveva perso con quell'1-1 del Franchi il primato solitario in Serie A. L'ha ritrovato ieri dopo 419 giorni con il 2-0 conquistato sullo stesso campo. La vittoria di ieri sera dimostra che i nerazzurri hanno superato la delusione per l'autolesionistico ko in Coppa Italia contro la Juve e sono pronti per il ritorno torinese di martedì. Intanto incassano la quarta partita di fila senza gol al passivo. A scriverlo è il La Stampa.