La Stampa in apertura: "La Juve ritrovata: vince la Coppa Italia e salva la stagione"

Il quotidiano La Stampa concentra la sua apertura odierna sul successo della Juventus in finale di Coppa Italia. "La Juve ritrovata: vince la Coppa Italia e salva la stagione", il titolo. Il trofeo conquistato permette di attutire una stagione altrimenti non positiva, specie se non arrivasse la qualificazione in Champions League. E Pirlo - si legge - si scopre coraggioso.