La Stampa in taglio alto: "Juve formato Champions. Rabiot e Morata ribaltano la Lazio"

E' già una "Juve formato Champions", come scrive La Stampa in prima pagina. Contro la Lazio arriva un successo in rimonta importantissimo per la classifica e per le ambizioni di scudetto di Ronaldo (ieri in panchina per 70') e compagni. La Stampa in taglio alto si sofferma proprio sulla vittoria bianconera: "Rabiot e Morata ribaltano la Lazio".