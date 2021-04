La Stampa: "Juve-Buffon, niente rinnovo. Spunta anche l'ipotesi Genoa"

La Stampa stamani si occupa anche del futuro di Gianluigi Buffon, il quale è in attesa di capire se continuerà a giocare oppure smetterà. Più facile la prima, ma la strada con la Juventus potrebbe interrompersi a fine stagione: non tira, infatti, aria di rinnovo. Il portierone ha voglia di sentirsi ancora protagonista in campo e qualcuno ha già provato a sondarlo: il Parma, per chiudere il cerchio della sua carriera, il Genoa, di cui era tifoso (andava a vederlo con suo zio a Marassi), e l'Atalanta, per giocare ancora in Champions.