La Stampa: "Juve, con la Lazio via alla rincorsa. Pirlo: "La lotta allo scudetto non è finita"

"Juve, con la Lazio via alla rincorsa. Pirlo: "La lotta allo scudetto non è finita". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa oggi in edicola. Esame non facile per i bianconeri che stasera allo Stadium affronteranno la Lazio. I biancocelesti sono a caccia di riscatto e vengono fa un turno di riposo, dato il rinvio a causa del Covid di Lazio-Torino. Pirlo in conferenza ha dichiarato che la Juventus non mollerà un centimetro per la lotta allo scudetto e la rincorsa potrebbe iniziare proprio da stasera.