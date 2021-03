La Stampa: "Juve, fine ciclo. Il flop dopo un biennio di errori. E Pirlo è il meno colpevole"

Come riporta stamani La Stampa, in casa bianconera restano le parole di Andrea Pirlo, sulla graticola ma meno colpevole di quanto appaia. Spiega, il tecnico, d'essere stato rassicurato sulla conferma e secondo il quotidiano, a meno di crolli imprevisti, tutto ciò è opportuno poiché cambiare allenatori come calzini - si legge - non è da Juventus e soprattutto non serve. Prima di discutere chi guida la squadra - continua La Stampa - va messo in discussione chi l'ha smontata e ricostruita in due anni dopo aver voluto l'esonero di Allegri in nome di una rivoluzione estetica affidata a Sarri e naufragata. Paratici è in odore di rinnovo ma dovrà dar conto alla proprietà del suo operato: i fatti dicono che la Juve è in ritardissimo in campionato e che è uscita due volte di fila agli ottavi di Champions.