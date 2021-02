La Stampa: "Juve-Inter senza appello. Ma a rischiare di più è la squadra di Conte"

"Juve-Inter senza appello. Ma a rischiare di più è la squadra di Conte", è il titolo de La Stampa oggi in edicola. Senza appello. Juventus ed Inter sono ad un bivio. Da una parte la finale di Coppa Italia, la possibilità di sollevare il trofeo, dall'altra le mani vuote, lo sconforto di un obiettivo perduto. Rischiano di più i nerazzurri, già sfrattati dall'Europa: l'addio alla competizione incrinerebbe certezze e sorrisi, lasciando il campionato come unica ambizione. La squadra di Andrea Pirlo, già vittoriosa in Supercoppa, invece è in corsa dappertutto. L'Inter avrà bisogno di realizzare almeno due reti, impresa non facile considerando che allo Stadium non segna da 566' e che più di un gol lo ha fatto solamente nel 2012, con Stramaccioni in panchina.