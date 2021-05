La Stampa: "Juve-Milan sull'orlo del baratro. Pirlo e Pioli si giocano la panchina"

vedi letture

Juve e Milan, faccia a faccia nel weekend in un delicato scontro Champions, danzano entrambe sull'orlo del baratro. È dunque comprensibile - si legge oggi su La Stampa - la tensione che Pirlo e Pioli cercano di dissimulare, favoriti anche da due caratteri molto simili, "calmi e riflessivi in un mondo di urlatori o di tarantolati della panchina". Paratici (sul quale si rincorrono le voci su un addio a fine stagione) ha garantito che in caso di Champions il progetto andrà avanti: dovesse salutare Pirlo potrebbe concretizzarsi il ritorno di Allegri, con Gasperini prima vera alternativa a Max. Diverso il discorso su Pioli, che gode della stima incondizionata di Maldini e del gradimento di Ibrahimovic: per questo, al momento, l'ipotesi di un cambio in casa rossonera appare più remota.