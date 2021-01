La Stampa: "Juve-Napoli, la svolta. Per i bianconeri la medicina dopo il ko con l'Inter"

vedi letture

"Juve-Napoli, la svolta. Per i bianconeri la medicina dopo il ko con l'Inter". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica alla Supercoppa. La gara che si rincorre dal 4 ottobre si giocherà in campo neutro, senza tifosi e con un trofeo vero in palio. L'obbligo di vincere esiste per entrambe, ma per i bianconeri curerebbe nel migliore dei modi la sconfitta contro l'Inter. Il Napoli sta un po' meglio, ma è un'altalena di emozioni e punti persi. Strappare anche questo obiettivo alla Vecchia Signora varrebbe doppio dopo la Coppa Italia di giugno.