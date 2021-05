La Stampa: "Juve, regia hollywoodiana. Buffon Superman e speranza Champions ancora viva"

Come riporta La Stampa, viene il sospetto che ci sia una regia hollywoodiana, magari a cura degli stessi sceneggiatori di Amazon Prime che stanno girando la serie "All or nothing" sulla Juventus, dopo aver visto i bianconeri risorgere dalle proprie ceneri grazie a un rigore parato dall'eterno Buffon e ai 100 gol bianconeri di Ronaldo e Dybala. Gigi, fresco di annuncio di addio, ha fatto di nuovo il Superman e la Juve continua a sperare nella qualificazione in Champions. De Zerbi manca il grande colpo che avrebbe regalato il settimo posto ed ora potrebbe firmare per lo Shakhtar Donetsk.