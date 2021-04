La Stampa: "Juve, zona Champions a rischio: il Toro deve scacciare l'incubo B"

vedi letture

"Juve, zona Champions a rischio: il Toro deve scacciare l'incubo B". Questo il titolo che è possibile vedere sul taglio alto della prima pagina de La Stampa in merito al derby della Mole, in programma oggi. La Juventus, con lo scudetto quasi scucito, è obbligata a una svolta per custodire la zona Champions e scacciare lo spettro dell'implosione, il Toro inchiodato al quart'ultimo posto, un punticino appena sopra l'inferno, costretto a scuotersi per allontanare la paura.