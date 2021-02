La Stampa: "La sfida infinita di Buffon: finale, Champions e rinnovo"

vedi letture

"La sfida infinita di Buffon: finale, Champions e rinnovo", titola stamane La Stampa. La finale per Gigi avrebbe un sapore speciale: diventerebbe la decima di una carriera prestigiosa. Basterebbe per aggiungere motivazioni a quelle che il derby d'Italia e la competizione propongono in assoluto, amplificate da coinvolgimenti e ricordi che si perdono in un calcio ormai lontano. A Milano, nella semifinale di andata, ha festeggiato 1100 partite ufficiali. Insegue lo scudetto e sogna la Champions, il buco nero un palmare speciale, senza nemmeno l'ansia dell'ultima speranza. Perché la sensazione sempre più netta è che prolungherà il contratto ancora per un anno.