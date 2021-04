La Stampa: "La solitudine di Agnelli. Abbandonato dagli alleati e circondato da troppi nemici"

"La solitudine di Agnelli. Abbandonato dagli alleati e circondato da troppi nemici" scrive La Stampa oggi in edicola. Alla fine Andrea Agnelli, così come Florentino Perez, è rimasto solo. Fuori dall'Eca e dall'esecutivo Uefa, "l'uomo forte del calcio europeo si scopre reietto". E' sconfitto, sfiduciato e mollato dagli alleati. Si dice che Ceferin non abbia voluto inviare degli ambasciatori a Torino perché con lui non intendeva trattare. Ora si dedicherà "al 100% alla Juve" ha detto, allontanando le voci su un avvicendamento ma le voci continuano a correre e parlano di Alessandro Nasi, suo cugino, alla guida della Juve. Ma per adesso è solo uno scenario.