La Stampa: "Pirlo in corsa su tutti i fronti. Conte, secondo sfratto dopo quello europeo"

La Juve vola in finale di Coppa Italia con il primo zero a zero della sua stagione: "L'Inter - si legge oggi su La Stampa -, sconfitta all'andata, non riesce a riscrivere il destino, prova a sfondare ma sperimenta la ritrovata solidità bianconera e sconta la dabbenaggine di Martinez che scialacqua due palle gol grandi così". Pirlo può festeggiare, Conte incassa "il secondo sfratto della stagione dopo quello europeo", e non può che puntare dritto al campionato. Tensione dopo il fischio finale: "C'è un'esultanza polemica di Agnelli: alla radice, secondo fonti bianconere - spiega il quotidiano -, un gestaccio dell'allenatore nerazzurro a metà gara". Non si è fatta attendere la replica di Conte: "Il quarto uomo ha sentito tutto. Serve più rispetto per chi lavora"