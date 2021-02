La Stampa: "Pirlo si affida a Ronaldo più di un'assicurazione sulla vita"

"Pirlo si affida a Ronaldo più di un'assicurazione sulla vita". Questo il titolo che La Stampa nell'edizione odierna dedica alla Juventus. Senza Cuadrado, Arthur, Dybala e Bonucci, i bianconeri sono chiamati ad una partita da tutto o niente dove avranno dalla sua però CR7 che vanta 134 gol in Champions League, 67 dei quali nella fase ad eliminazione diretta. Il Porto in Europa non prende gol da 467 minuti, ma Ronaldo vorrà far vedere ancora una volta chi è e cosa è in grado di fare.