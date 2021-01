La Stampa: "Ronaldo contro Lukaku, sfida tra bomber che potevano essere compagni alla Juve"

Inter-Juventus sarà anche la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lukaku. Questa gara mette di fronte due giganti del nostro calcio, due cicloni inarrestabili che potevano diventare uragano, considerando che nell'estato 2019 Lukaku era ad un passo dal diventare compagno di squadra di Ronaldo a Torino. I bianconeri poi per l'attaccante nerazzurro sono un tabù: in tre gare ha sempre perso, senza mai segnare neanche una volta. Mentre CR7 a San Siro si sente come a casa. Da quando è sbarcato in Italia ha realizzato quattro reti in sei partita tra Inter e Milan. A scriverlo è La Stampa.