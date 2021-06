La Stampa: "Ronaldo, una pausa per decidere. La Juve aspetta la prima mossa"

L'eliminazione col Portogallo è una ferita che brucia per Cristiano Ronaldo - scrive La Stampa - Questa pausa di riflessione gli sarà utile, però, per capire cosa vorrà fare. Finora il giocatore ha taciuto sul mercato e il suo procuratore ha tenuto coperte le carte, anche se non ha nessuna vera offerta in mano. Ma la prima mossa deve essere di Cristiano.