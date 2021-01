La Stampa sugli stadi senza pubblico: "Il dodicesimo uomo"

"Il dodicesimo uomo". L'edizione odierna de La Stampa dedica spazio al pubblico sugli spalti, a quando la gente potrà tornare negli stadi: "Il dodicesimo uomo in campo resta a guardare, da lontano e in attesa. «Non ci sono margini per una minima riapertura degli stadi al pubblico...», così il ministro della Salute Roberto Speranza. «Ne stiamo parlando, ci stiamo lavorando, ma - sottolinea il collega allo Sport Vincenzo Spadafora - non è un tema d'attualità al momento». Calcio sì, ma senza pubblico e, soprattutto, con una road map solo accennata perché, inevitabilmente, legata all'andamento dei dati sulla pandemia".