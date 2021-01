La Stampa: "Torino, primo esame per Nicola. Benevento da dentro o fuori"

Per Davide Nicola, nuovo allenatore del Torino, è già tempo del primo esame. Lo sottolinea La Stampa oggi in edicola. "Torino, primo esame per Nicola. Benevento da dentro o fuori" scrive il quotidiano. Il tecnico cercherà già le prime risposte dai granata. A Benevento ci sarà in gioco l'ennesimo dentro o fuori della stagione del Toro. Si gioca ed è subito un confronto da non fallire, sebbene nessuno potrà addossare colpe che non potrebbe avere. Per formare un gruppo di uomini avrò poche possibilità: i 13 punti raccolti sin qui sono una miseria a 20 gare dalla fine.