La Stampa: "Tre partite una una settimana, la Juventus si gioca la stagione"

"Tre partite una una settimana, la Juventus si gioca la stagione", titola La Stampa oggi in edicola. I campioni d'Italia si interrogano sul momento che stanno vivendo, con una sola vittoria nelle ultime cinque, e a colpire è la scomparsa di quel mix di ferocia e continuità che da sempre contraddistingue i bianconeri. Situazione delicata e con pochissimo tempo per correre ai ripari: tre partite in una settimana, tutte allo Stadium, dove la Juventus si gioca un bel pezzo di stagione tra Champions e Scudetto. Però la stanchezza psicofisica inizia a farsi sentire in una squadra a corto di uomini e ora anche di punti. Per scalare il meno dieci in campionato servirà un'impresa d'altri tempi.