La Stampa: "Zidane tenta Ronaldo ma la Juve è al sicuro con un altro anno di contratto"

"Zidane tenta Ronaldo ma la Juve è al sicuro con un altro anno di contratto", titola La Stampa oggi in edicola. Le voci su un addio a fine stagione del campione portoghese resistono, in particolare quelle che ipotizzano un suo ritorno al Real Madrid. E' lo stesso Zidane a suffragare l'operazione, e quando le riflessioni si sommano, un pizzico di verità c'è sempre. Tante le valutazioni economiche in tempo di crisi e poi c'è il ringiovanimento chiesto dal presidente di Exor, John Elkann. Ma la Juventus ha in mano un contratto fino al 2022 e Paratici ricorda: "CR7 è il nostro futuro".