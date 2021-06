La Verità: "Una Nazionale sexy per l'Europeo più strambo"

"Una Nazionale sexy per l'Europeo più strambo" scrive in prima pagina La Verità. Stasera al via il torneo con 24 squadre europee pronte a darsi battaglia, con un anno di ritardo. In occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, si avrà un Europeo itinerante, la fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 11 distinte città europee. E la Nazionale spera di essere 'sexy' attirando gli italiani col bel gioco.