Libero: "Cessione Inter, quante similitudini col Milan. Suning cerca soldi rossoneri"

vedi letture

Libero in edicola oggi affronta il tema relativo al futuro dell'Inter. "Cessione Inter, quante similitudini col Milan. Suning cerca soldi rossoneri" scrive il quotidiano. Il Milan, l'Inter, il derby che si avvicina e un possibile cambio di proprietà, per i nerazzurri, che ha tante somiglianze con quanto accaduto a distanza di 3 anni ai cugini rossoneri. Suning è in crisi di liquidità complice il Covid e la stretta del governo cinese, nonostante due anni di investimenti importanti (tra gli altri gli arrivi di Lukaku, Eriksen e Hakimi). Ora il club è sul mercato. La trattativa con Bc Partners sembrerebbe essere saltata ed è entrato in scena un altro colosso degli investimenti, Bain Capital. Le opzioni in piedi sono due: la vendita dell'Inter con Suning che registrerebbe una minusvalenza eccessiva oppure un prestito da più di 200 milioni a tassi tra il 10 e il 15%. La curiosità riguarda Marco Fassone, ex dirigente di Inter e Milan, consulente sul lato sportivo proprio di Bain Capital. Tante le similitudini tra la cessione (chiusa) del Milan e quella (ancora aperta) dell'Inter.