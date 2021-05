TuttoJuve: "Mai più tre soli attaccanti. E quella maledetta quota 100..."

Contro l'Udinese la Juventus si presenterà ancora con la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in attacco, visto che Alvaro Morata ha risentito di un problema al polpaccio. Nella sua analisi TuttoJuve.com sottolinea l'errore bianconero di avviarsi a questa stagione con soli tre attaccanti in organico: "Mai più tre soli attaccanti. E quella maledetta quota 100".

Il riferimento riguardo alla quota 100 è chiaro: sia il portoghese che l'argentino hanno messo nel mirino i 100 gol in bianconero, ma ancora non hanno raggiunto il traguardo. "Oltretutto i due attaccanti sono in sfida per quella "maledetta quota 100", i 100 gol in maglia bianconera, da quando se ne parla nessuno dei due è più riuscito ad andare in gol. Ad Udine, il loro contributo sarà più che essenziale, fondamentale per cercare tre punti che possono permettere ai bianconeri di guardare con maggior ottimismo alla zona Champions", si legge sul portale bianconero.