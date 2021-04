Tuttosport: "CR772 salva il derby". Raggiunto Romario nella classifica all-time dei bomber

Cristiano Ronaldo ha salvato il derby, ma non la Pasqua della Juventus. Con il gol di ieri al Torino, valso il due a due finale, il portoghese ha raggiunto Romario al secondo posto della classifica dei bomber di tutti i tempi a quota 772 reti. Per lui - aggiunge l'edizione odierna di Tuttosport - è il trentesimo gol in tutti i derby disputati in carriera. Eppure, nonostante un CR7 così, la Juve ha rischiato il secondo k.o. di fila in campionato: un andamento che non può lasciare tranquilli i bianconeri e neppure lo stesso Ronaldo, che ieri ha lasciato il campo scuotendo la testa.