Tuttosport: "Donnarumma-Milan, ore di attesa. L'incontro con Raiola per chiudere la questione"

vedi letture

Come scrive Tuttosport, Mino Raiola si avvicina a Milano ma, almeno ieri, non è stato presso gli uffici rossoneri di via Aldo Rossi. Non è da escludere che nei prossimi giorni ci possa essere la visita presso Casa Milan: l'argomento Gigio Donnarumma è sempre caldo e attuale, con Maldini e Massara che non si schiodano dall'offerta da 8 milioni complessivi per i prossimi cinque anni, mentre Mino rimane fermo sulla sua posizione con richieste alte per l'ingaggio del giocatore e una ricca commissione per lui. L'obiettivo delle parti è chiaro: chiudere la questione, in un verso o nell'altro, entro la fine del campionato in modo tale che il portiere possa giocare l'Europeo sereno. In caso di rottura il Milan dovrebbe poi fiondarsi sul mercato per prendere il nuovo titolare della porta, con il nome di Maignan del Lille che è sempre in cima alla lista delle preferenze.