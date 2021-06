Tuttosport: "Ecco l'ultima follia, Cristiano Ronaldo al Barcellona con Messi"

Cristiano Ronaldo insieme a Messi nel Barcellona? È questo il sogno proibito (come riferito dal quotidiano spagnolo AS) del presidente Joan Laporta. Destinato probabilmente a rimanere tale, precisa Tuttosport, che fa notare come i blaugrana abbiano una lunga fila di giocatori da piazzare prima di provare anche soltanto ad abbozzare un pensiero simile. La presunta idea dei catalani - sempre secondo AS - sarebbe quella di mettere sul piatto le candidature di Sergi Roberto, Coutinho e Griezmann, pronte ad essere utilizzate come pedine di scambio (due su tre) per l'asso portoghese. Un sogno impossibile, di fatto, tanto che lo stesso Laporta avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori che l'idea rischia di spegnersi sul nascere.