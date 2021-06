Tuttosport in apertura sulla Nazionale di Mancini: "Boom Italia"

"Boom Italia" scrive Tuttosport in apertura sulla Nazionale di Roberto Mancini. Grande successo in tv per la Nazionale: 15 milioni davanti agli schermi per la vittoria contro la Svizzera. Cresce il valore di Manuel Locatelli: servono 40 milioni per il centrocampista del Sassuolo, la Juve deve sbrigarsi. Donnarumma lunedì al PSG mentre Insigne piace a tutti.

Eriksen - "Tutti per Chris": nel taglio alto spazio alla Vicenda Eriksen. Danimarca-Belgio 1-2 nel segno di Eriksen. Quanto affetto per il danese. Impiantato un defibrillatore al campione dell'Inter. Il cardiologo Carù: "Impensabile rivederlo in campo da noi, all'estero si può giocare ma a proprio rischio e pericolo".

Caos panchine - "Gattuso al Tottenham da Paratici": clamoroso a Firenze, addio di Gattuso, pronto a firmare con il Tottenham dell'ex Juve Paratici. E la Fiorentina va su Italiano.

La piemontesi - "Povero Toro, neanche i camp estivi": spazio in prima pagina anche per i granata. Tutti, anche in Serie D, rilanciano le attività per i bambini: Cairo no. Intanto, storico successo dell'Alessandria ai playoff di C e promozione in B: "Capolavoro Alessandria, Bentornata". Padova battuto ai rigori. Altra impresa di Longo: "Qualcosa di incredibile".